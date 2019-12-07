В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

18 пострадавших выписаны из больниц

В Одессе на стационарном лечении остаются 11 пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии Одессы.

По данным на 17:00 пятницы, 6 декабря, 18 пострадавших выписаны из больниц.

"В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших вследствие пожара. Среди них - 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также 3 студента и 2 сотрудника колледжа", - сообщили в пресс-службе.

По данным медиков, два сотрудника ГСЧС в тяжелом состоянии, один из них - в критическом. На этого спасателя, поднимавшегося по спецлестнице, упала студента Ксения Бабенко, которая, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна 5 этажа здания. Эта учащаяся была доставлена в больницу, где умерла от тяжелейших травм.

Напомним, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря около 10 утра. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на третий день после пожара в Одессе не осталось надежды на то, что в здании колледжа есть выжившие. Спасатели обследовали все помещения, которые не пострадали от огня.

Кроме этого 6 декабря правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в одесском колледже. Комиссия будет расследовать причины пожара до 20 декабря.