В больницах Одессы остаются 8 пострадавших при пожаре в гостинице

Из пострадавших при пожаре в Одессе в гостинице "Токио Стар" в больнице остаются восемь человек, которые получили, в основном, ожоги верхних дыхательных путей. Об этом рассказали в Одесском горсовете, передает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Всего при пожаре пострадали 10 человек, один из отказавшихся от госпитализации - гражданин Литвы Роман Чернявский 1960 года рождения, еще один - гражданин Сьерра-Леоне, состояние которого оценивают как удовлетворительное.

Среди госпитализированных 10-летняя девочка, у которой диагностировали 12% ожогов тела и отравление продуктами горения.

В мэрии сообщили, что состояние тяжелых пострадавших пошло на улучшение.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. Возгорание случилось около 01:34 на втором этаже отеля. Сначала сообщалось, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

И. о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова поручила главному управлению Государственной миграционной службы в области осуществить идентификацию иностранных граждан, которые находились в гостинице "Токио Стар" во время пожара.