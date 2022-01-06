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В больницах не хватает мест. В Алматы расстреляли десятки протестующих, - Insider

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Алматы, Четверг 06 января 2022 22:37
В больницах не хватает мест. В Алматы расстреляли десятки протестующих, - Insider Фото: в Алматы силовики расстреляли десятки протестующих (t.me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Алматы 6 января силовики начали антитеррористическую операцию по зачистке улиц от протестующих. В городе погибли десятки гражданских, в больницах не хватает мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

В ходе штурма Алматы силовики расстреляли десятки протестующих, рассказал изданию глава Казахского бюро "Радио Азаттык" Касым Аманжол. По его словам, основные события развиваются в западной части города.

Аманжол добавил, что с вечера 5 января в Алматы не было власти, но после того, как начался штурм в город вошли военные. В результате их действий очень много жертв, а в больницах не хватает мест.

Журналист уточнил, что какие именно воинские подразделения участвуют в зачистке города никто не знает. Также нет точной информации о количестве задержанных.

Напомним, протесты в Казахстане продолжаются уже пятый день. Подробнее о ситуации в стране на вечер 6 декабря - в материале РБК-Украина.

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