В больницах не хватает мест. В Алматы расстреляли десятки протестующих, - Insider

В Алматы 6 января силовики начали антитеррористическую операцию по зачистке улиц от протестующих . В городе погибли десятки гражданских, в больницах не хватает мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider .

В ходе штурма Алматы силовики расстреляли десятки протестующих, рассказал изданию глава Казахского бюро "Радио Азаттык" Касым Аманжол. По его словам, основные события развиваются в западной части города.

Аманжол добавил, что с вечера 5 января в Алматы не было власти, но после того, как начался штурм в город вошли военные. В результате их действий очень много жертв, а в больницах не хватает мест.

Журналист уточнил, что какие именно воинские подразделения участвуют в зачистке города никто не знает. Также нет точной информации о количестве задержанных.