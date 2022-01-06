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Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы

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Четверг 06 января 2022 17:39
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы Фото: силовики стреляли по безоружным в Алматы (t.me nexta live)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Алматы продолжается антитеррористическая операция для зачистки улиц от протестующих. По словам очевидцев, силовики открыли огонь по безоружным людям на площади Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык" и "Sputnik Казахстан".

По данным "Радио Азаттык" силовики подошли на бронетехнике к площади Республики и открыли огонь из автоматов. Эту информацию подтвердили двое активистов, которые находились там в то время.

Отмечается, что на площади Республики находились безоружные активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста. По словам очевидцев, в результате стрельбы погиб как минимум один человек, на вид 18-20 лет.

Также в районе площади Республики слышны взрывы. Очевидцы сообщают о патрульных машинах, бронетехнике и грузовиках с солдатами, которые заметили вблизи площади.

Как сообщает "Sputnik Казахстан", сейчас известно о 13 погибших полицейских и 353 пострадавших. Задержано как минимум 2000 участников протестов. В Алматы нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно. Зачистка идет по всему городу.

В тоже время, портал "ORDA" распространил заявление Министерства внутренних дел Казахстана, в котором говорится, что ситуация в стране стабилизируется, а самая сложная обстановка остается в Алматы.

"Ведутся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников. В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие - их уничтожают", - заявили в МВД.

Больше о ситуации в стране читайте в материале РБК-Украина "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
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Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане