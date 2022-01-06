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"Зачистка" Алматы, российские войска и ЧП по всей стране: что происходит в Казахстане

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Казахстан, Четверг 06 января 2022 11:32
"Зачистка" Алматы, российские войска и ЧП по всей стране: что происходит в Казахстане Фото: протесты в Казахстане идут пятый день (t me nexta_live)
Автор: Ирина Гамерская

Протесты в Казахстане продолжаются уже пятый день. Митинги, начавшиеся из-за резкого повышения цены на газ, переросли в масштабные протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, в составе которой Россия.

Подробнее о ситуации в Казахстане 6 января - в материале РБК-Украина ниже.

Что происходит в Казахстане 6 января

Протесты в Казахстане: что произошло

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ - цены выросли в два раза (с 60 до 120 тенге за литр). После этого начались первые протесты в Мангистауской области. На фоне протестов власти пообещали пересмотреть решение и снизить цены, однако протесты это не остановило. На третий день протесты стали общенациональными, а у протестующих появились и политические требования. В частности, смена власти и отстранение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который являлся на тот момент пожизненным главой Совета безопасности страны.

Власти страны пошли на уступки и президент объявил об отставке правительства, но протесты не утихали. Президент страны Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с первым обращением к народу, в котором заявил, что "власть не падет". А уже 5 января, во втором видеообращении, он заявил, что займет пост главы Совбеза (вместо Назарбаева) и пригрозил жесткими действиями. По всей стране отключили Интернет, начались перебои со связью.

5 января "очагом" протестов стал город Алматы, где протестующие захватили мэрию, департамент полиции и аэропорт. В городе весь день продолжались столкновения протестующих с силовиками с применением оружия. Появились сообщения о десятках раненых. К вечеру власти объявили антитеррористическую спецоперацию в Алматы и анонсировали "зачистку" города. Местных жителей призвали не выходить из дома.

Токаев также ввел чрезвычайное положение, которое подразумевает и комендантский час, по всему Казахстану.

Вечером 5 января Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В составе этой организации шесть стран, в том числе и Россия. В ответ на запрос Токаева ОДКБ объявила, что направит в Казахстан миротворческую миссию. От России в числе "миротворцев" - десантники.

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