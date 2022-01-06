У лікарнях не вистачає місць. В Алмати розстріляли десятки протестувальників, - Insider

В Алмати 6 січня силовики почали антитерористичну операцію по зачистці вулиць від протестувальників . У місті загинули десятки цивільних, в лікарнях не вистачає місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider .

В ході штурму Алмати силовики розстріляли десятки протестувальників, розповів виданню глава Казахського бюро "Радіо Азаттик" Касим Аманжол. За його словами, основні події розвиваються в західній частині міста.

Аманжол додав, що з вечора 5 січня в Алмати не було влади, але після того, як почався штурм в місто увійшли військові. В результаті їх дій дуже багато жертв, а в лікарнях не вистачає місць.

Журналіст уточнив, що які саме військові підрозділи беруть участь у зачистці міста ніхто не знає. Також немає точної інформації про кількість затриманих.