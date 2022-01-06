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У лікарнях не вистачає місць. В Алмати розстріляли десятки протестувальників, - Insider

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Алмати, Четвер 06 січня 2022 22:37
У лікарнях не вистачає місць. В Алмати розстріляли десятки протестувальників, - Insider Фото: в Алмати силовики розстріляли десятки протестувальників (t.me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Алмати 6 січня силовики почали антитерористичну операцію по зачистці вулиць від протестувальників. У місті загинули десятки цивільних, в лікарнях не вистачає місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

В ході штурму Алмати силовики розстріляли десятки протестувальників, розповів виданню глава Казахського бюро "Радіо Азаттик" Касим Аманжол. За його словами, основні події розвиваються в західній частині міста.

Аманжол додав, що з вечора 5 січня в Алмати не було влади, але після того, як почався штурм в місто увійшли військові. В результаті їх дій дуже багато жертв, а в лікарнях не вистачає місць.

Журналіст уточнив, що які саме військові підрозділи беруть участь у зачистці міста ніхто не знає. Також немає точної інформації про кількість затриманих.

Нагадавши, протести в Казахстані тривають вже п'ятий день. Детальніше про ситуацію в країні на вечір 6 грудня - в матеріалі РБК-Україна.

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