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В Днепре больница приняла двух тяжелобольных коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:55
В Днепре больница приняла двух тяжелобольных коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Больница им. Мечникова начала лечить пациентов с коронавирусом

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла двух тяжелобольных коронавирусом. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Как он сообщил, больница им. Мечникова начала лечить пациентов с коронавирусом.

"Женщину привезли из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни. С тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР того самого дня. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", - написал Рыженко.

Кроме того он добавил, что вторая больная женщина с тяжелой пневмонией родила здорового ребенка, а происхождение пневмонии еще уточняется.

Сейчас в Днепропетровской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом

Напомним, в Днепропетровской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом. При этом в ходе тестирования было получено 64 отрицательных результатов на коронавирус.

Также в Украине за сутки заразились коронавирусом 311 лиц. В настоящее время подтвержден диагноз на коронавирус у 2203 украинцев. Излечились от болезни 61 пациент, погибли 69.

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