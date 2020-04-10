У Дніпрі лікарня прийняла двох тяжкохворих коронавірусом

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Лікарня ім. Мечникова почала лікувати пацієнтів з коронавірусом

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла двох важких хворих на коронавірус. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко у Facebook.

Як він повідомив, лікарня ім. Мечникова почала лікувати пацієнтів з коронавірусом.

"Жінку привезли ​​з Першотравенська вчора о 18:40, на дев'ятий день хвороби. З тяжкою дихальною недостатністю. Насичення крові киснем всього 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР того самого дня. Всю ніч у реанімації рятували життя", - написав Риженко.

Крім того він додав, що друга хвора жінка з важкою пневмонією народила здорову дитину, а походження пневмонії ще уточнюється.

Наразі у Дніпропетровській області зареєстровано 52 випадки зараження коронавірусом

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за минулу добу лабораторно підтвердили чотири нових випадки зараження коронавірусом. При цьому в ході тестування було отримано 64 негативних результатів на коронавірус.

Також в Україні за добу заразилися коронавірусом 311 особи. На цей час підтверджено діагноз на коронавірус у 2203 українців. Вилікувалися від хвороби 61 пацієнт, загинули 69.