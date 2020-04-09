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В Днепропетровской области возросло число зараженных COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 19:49
В Днепропетровской области возросло число зараженных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки было проведено 247 исследований

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

При этом отмечается, что сегодня в ходе тестирования было получено
64 отрицательных результата на коронавирус.

По состоянию на 18:50 9 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области - 52, при этом зарегистрировано 180 подозрений.

"Общее количество обследованных на COVID-19 методом ПЦР - 623 человек (с учетом повторно обследованных лиц всего проведено 732 исследования). За сутки сделано 247 исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье подтвердили шесть новых случаев коронавируса. Заболела семья из Хортинского района города. На данный момент в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.

По состоянию на утро 9 апреля в Днерпопетровской области было зафиксировано 41 случай коронавируса. При этом во всей Украине количество заболевших составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за прошедшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.

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