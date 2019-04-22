В Боливии пассажирский автобус упал в 300-метровое ущелье

На западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

В результате автокатастрофы погибли 25 человек, еще 24 получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти.

По словам главы Министерства внутренних дел страны Карлоса Ромеро, автобус пытался обогнать бензовоз, но при обгоне он столкнулся с другим автомобилем. В результате автобус упал в ущелье глубиной около 300 метров.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 80 км к северу от города Ла-Пас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на западе Боливии по меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов. Еще 37 человек получили ранения. Отмечено, что пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.