У Болівії автобус впав у 300-метрову ущелину

На заході Болівії в результаті зіткнення з автомобілем на трасі автобус впав в ущелину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

В результаті автокатастрофи загинули 25 людей, ще 24 отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, тому кількість жертв може зрости.

За словами глави Міністерства внутрішніх справ країни Карлоса Ромеро, автобус намагався обігнати бензовоз, але при обгоні зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті автобус впав в ущелину завглибшки близько 300 метрів.

Дорожньо-транспортна пригода сталося в 80 км на північ від міста Ла-Пас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів. Ще 37 осіб отримали поранення. Відзначено, що постраждалих госпіталізували.

Крім того, в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб. Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. В результаті зіткнення 16 осіб загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.