В Боливии столкнулись два автобуса, более двадцати погибших

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При столкновении автобусов погибли 22 человека

На западе Боливии по меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABI.

Сообщается, что еще 37 человек получили ранения. Отмечено, что пострадавших доставили в больницы.

Авария произошла утром 19 января в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Как писало РБК-Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.