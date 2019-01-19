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В Боливии столкнулись два автобуса, более двадцати погибших

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 22:49
В Боливии столкнулись два автобуса, более двадцати погибших
Иллюстративное фото (из открытых источников)

При столкновении автобусов погибли 22 человека

На западе Боливии по меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABI.

Сообщается, что еще 37 человек получили ранения. Отмечено, что пострадавших доставили в больницы.

Авария произошла утром 19 января в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Как писало РБК-Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.

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