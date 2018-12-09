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В Боливии в результате столкновения микроавтобусов погибли 17 человек

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 08:45
В Боливии в результате столкновения микроавтобусов погибли 17 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате инцидента 16 человек погибли на месте, еще 1 умер в больнице

в Результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Andina.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

Отмечается, что причины дорожно-транспортного происшествия, приведшей к смерти людей, с'расследуются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире вчера утром, 8 декабря, машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человек.

РанішеРБК-Украина писало, что в городе Бахмут (Донецкая область) водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в медучреждения на диагностику.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения'я (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.

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