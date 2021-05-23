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Болгарский торговец оружием рассказал, что в Чехии перед взрывом хранили старые боеприпасы

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Болгария, Воскресенье 23 мая 2021 00:41
Болгарский торговец оружием рассказал, что в Чехии перед взрывом хранили старые боеприпасы Фото: взрывы на складах в Чехии (policie.cz)
Автор: Артур Родивилов

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии. В 2014 году там прогремели два взрыва, организованные спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, боеприпасы не предназначались для дальнейшей продажи.

"Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - объяснил предприниматель.

Гебрев также отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как обвинения выдвинули чешские власти.

"До этого момента для нас это было не проясненным инцидентом", - заключил торговец.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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