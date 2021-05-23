Болгарский торговец оружием рассказал, что в Чехии перед взрывом хранили старые боеприпасы

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии . В 2014 году там прогремели два взрыва, организованные спецслужбами РФ.

По его словам, боеприпасы не предназначались для дальнейшей продажи.

"Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - объяснил предприниматель.

Гебрев также отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как обвинения выдвинули чешские власти.

"До этого момента для нас это было не проясненным инцидентом", - заключил торговец.