Болгарський торговець зброєю розповів, що в Чехії перед вибухом зберігали старі боєприпаси

Болгарський торговець зброєю Еміліян Гебрєв заявив, що його компанія ємко зберігала старі боєприпаси на складах в селі Врбетіце в Чехії . У 2014 році там прогриміли два вибухи, організовані спецслужбами РФ.

За його словами, боєприпаси не призначалися для подальшого продажу.

"Наша компанія, як і багато інших фірм, знімала склади у Врбетиці. Ми зберігали там старі боєприпаси часів Варшавського договору, які придбали в Чеській Республіці", - пояснив підприємець.

Гебрєв також зазначив, що вперше почув версію про причетність російських спецслужб до вибухів після того, як звинувачення висунули чеська влада.

"До цього моменту для нас це було не проясненим інцидентом", - уклав торговець.