Болгарський "Орбан" розгромно перемагає на виборах в парламент, - екзитполи

Результати голосування та розподіл сил

За попередніми даними екзитполів, політична сила Радева лідирує з результатом 35,7% (за іншими даними - до 37,5%).

Друге місце посідає партія ГЕРБ, яка набирає близько 16,2%, а замикає трійку лідерів блок ПП-ДБ з показником 14,3%.

Також до парламенту 52-го скликання, за попередніми підрахунками, проходять:

ДПС - 8,4%;

"Відродження" - 4,8%;

БСП – Об’єднані ліві - 4,1%.

Інші політичні сили, зокрема "ІТН", наразі не долають необхідний поріг, набираючи близько 1% голосів.

Розподіл мандатів у парламенті

Згідно з попередніми розрахунками, "Прогресивна Болгарія" може отримати близько 110 мандатів у новому складі парламенту. Це дозволяє їй стати ключовою силою при формуванні майбутньої коаліції.

Партія ГЕРБ-СДС претендує на 44 місця, тоді як коаліція ПП-ДБ може розраховувати на 39 депутатських крісел. Решту місць розділять між собою представники ДПС (21 мандат), "Відродження" (14 мандатів) та БСП (12 мандатів). Загалом до 52-х Національних зборів обирають 240 депутатів.

Фото: ключові факти про Румена Радева (інфографіка: РБК-Україна)

Особливості виборчого процесу

Голосування 19 квітня стало восьмими виборами у Болгарії, починаючи з 2021 року. Громадяни обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному виборчому окрузі.

Виборчий процес організовував тимчасовий уряд на чолі з Андрієм Гюровим.

Офіційні результати визначать склад нового парламенту, який відповідатиме за формування уряду та прийняття державного бюджету.

Ризики політичного глухого кута

Попри впевнений результат, переможець виборів не отримує достатньої кількості мандатів для одноосібного формування уряду. Водночас ключові проєвропейські сили, зокрема ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ, вже публічно відкинули можливість об'єднання з партією Радева.

Така ситуація свідчить про високу ймовірність чергової політичної кризи. Якщо компромісу не буде досягнуто, країну може очікувати призначення чергового тимчасового технічного уряду та перспектива нових перевиборів.