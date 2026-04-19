Болгарський "Орбан" розгромно перемагає на виборах в парламент, - екзитполи

Партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радева здобуває впевнену перемогу на дострокових виборах до Національних зборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.bg та Alpha Research.
За попередніми даними екзитполів, політична сила Радева лідирує з результатом 35,7% (за іншими даними - до 37,5%).
Друге місце посідає партія ГЕРБ, яка набирає близько 16,2%, а замикає трійку лідерів блок ПП-ДБ з показником 14,3%.
Також до парламенту 52-го скликання, за попередніми підрахунками, проходять:
Інші політичні сили, зокрема "ІТН", наразі не долають необхідний поріг, набираючи близько 1% голосів.
Згідно з попередніми розрахунками, "Прогресивна Болгарія" може отримати близько 110 мандатів у новому складі парламенту. Це дозволяє їй стати ключовою силою при формуванні майбутньої коаліції.
Партія ГЕРБ-СДС претендує на 44 місця, тоді як коаліція ПП-ДБ може розраховувати на 39 депутатських крісел. Решту місць розділять між собою представники ДПС (21 мандат), "Відродження" (14 мандатів) та БСП (12 мандатів). Загалом до 52-х Національних зборів обирають 240 депутатів.
Голосування 19 квітня стало восьмими виборами у Болгарії, починаючи з 2021 року. Громадяни обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному виборчому окрузі.
Виборчий процес організовував тимчасовий уряд на чолі з Андрієм Гюровим.
Офіційні результати визначать склад нового парламенту, який відповідатиме за формування уряду та прийняття державного бюджету.
Попри впевнений результат, переможець виборів не отримує достатньої кількості мандатів для одноосібного формування уряду. Водночас ключові проєвропейські сили, зокрема ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ, вже публічно відкинули можливість об'єднання з партією Радева.
Така ситуація свідчить про високу ймовірність чергової політичної кризи. Якщо компромісу не буде досягнуто, країну може очікувати призначення чергового тимчасового технічного уряду та перспектива нових перевиборів.
Нагадаємо, нинішні вибори в Болгарії супроводжуються ризиками посилення проросійського вектору.
Як писало РБК-Україна, лідером симпатій став Румен Радев, якого через його риторику та прихильність до контактів з Кремлем часто порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Його потенційний вплив на уряд може створити додаткові перешкоди для підтримки України в межах ЄС та НАТО.
Крім того, Болгарія нещодавно потрапила до переліку держав, де фіксують системні проблеми з демократією.
Раніше повідомлялося, що правозахисники назвали п’ять країн ЄС, серед яких і Болгарія, уряди яких послідовно та навмисно підривають верховенство права та демократичні стандарти.