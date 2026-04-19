Новий "Орбан"? Як вибори в Болгарії можуть створити проблеми для України

Сьогодні, 19 квітня, в Болгарії відбудуться парламентські вибори. На них великі шанси перемогти має проросійський експрезидент Румен Радев.

РБК-Україна пояснює, як це може вплинути на зовнішню політику країни і чи спричинить нові проблеми для України.

Головне: Фаворит перегонів: нова партія експрезидента Румена Радева "Прогресивна Болгарія" лідирує з рейтингом 29-31%.

Політичний рекорд: нинішні вибори 19 квітня є восьмими за останні п'ять років, що свідчить про глибоку кризу та розкол суспільства.

Ризики для України: Радев виступає проти військової допомоги Києву та критикує безпекову угоду, проте раніше демонстрував готовність до компромісів.

Загроза коаліційного тупика: навіть із 30% голосів Радев не має союзників для більшості, що може призвести до чергових перевиборів.

Ключові факти про Румена Радева (інфографіка: РБК-Україна)

Наприкінці минулого року президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент і оголосив дострокові вибори. А вже невдовзі після цього і сам він подав у відставку, але не пішов з політики. Радев тепер йде в парламент з новим політичним проєктом – "Прогресивна Болгарія".

До нього увійшли три партії з лівим ухилом: Рух політичних соціал-демократів, Соціал-демократична партія та Рух "Наш народ". За опитуваннями, у "Прогресивної Болгарії" – 29-31%.

Головним конкурентом Радева є правий блок "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" – "Союз демократичних сил" (ГЕРБ-СДС) на чолі з екс-прем'єром Бойко Борисовим із 20%.

Серед інших значимих гравців – проєвропейський блок "Продовжуємо зміни" – "Демократична Болгарія" ("ПП-ДБ"), який позиціонує себе як альтернативу старим елітам, – 10%.

Також до парламенту можуть пройти "Рух за права і свободи – Новий початок", пов’язаний із олігархом Деляном Пеєвським, проросійська партія "Відродження" і Болгарська соціалістична партія.

Нове-старе обличчя

Болгарія вже тривалий час перебуває в латентній політичній кризі. Нинішні вибори є восьмими за останні п'ять років. Населення країни політично розділене. Партії, які його представляють, не готові до компромісів та не довіряють одна одній, тож коаліції в парламенті дуже крихкі. Все це – сприятливе середовище для популістів.

Для Болгарії Радев одночасно і старий політик, і несе деяку новизну. Він перебував на посаді президента з 2017 по 2026 роки, власне під час політичної кризи. Але Болгарія – парламентська республіка, де найбільші повноваження має уряд.

Тож сам Радев, з одного боку, не мав особливих повноважень припинити кризу, а з іншого – формально залишався "над сутичкою".

Завдяки всьому цьому він є одним з небагатьох болгарських політиків з позитивним балансом довіри. У січні цього року він достроково залишив посаду президента і заснував нову партію.

"Прогресивна Болгарія" одночасно опирається на лівих сільських виборців, які часто мають сентимент до Росії та соціалістичного минулого. Водночас партія Радева здобула підтримку тих, хто за роки кризи розчарувався в інших партіях.

Чи може Радев стати новим "Орбаном"

Радев на посаді президента виступав проти військової допомоги Україні. Мовляв, постачання болгарської зброї нічого не змінить на полі бою. Також він розкритикував нещодавно підписану безпекову угоду з Україною, яку уклав тимчасовий болгарський уряд.

Крім того, Радев критикує інтеграцію Болгарії до єврозони та декларує бажання відновити відносини з Москвою.

Втім, на посаді президента Радев показав, що може бути досить гнучким політиком і не готовий йти різко проти позиції Євросоюзу та НАТО. Він радше використовував свої євроскептичні погляди для торгу і здобуття політичних балів та часто йшов на компроміси.

Так, у жовтні 2022 року під час зустрічі Бухарестської дев’ятки Радев відмовився підписати повну декларацію на підтримку України, бо не погоджувався з формулюванням про її майбутнє членство в НАТО. Водночас його адміністрація офіційно заявила, що президент підтримує всі інші положення документу – зокрема, суверенітет і територіальну цілісність України.

Під час саміту Європейської ради у грудні 2022 року Радев погрожував ветувати новий пакет санкцій проти Росії, якщо до нього включать обмеження на експорт ядерного палива, і закликав зосередитися на переговорах про перемир’я. Проте в підсумку він підтримав документ.

Майбутня коаліція

Не факт, що Радеву вдасться конвертувати отримані мандати у політичний вплив. Навіть якщо він здобуде 30% голосів, як прогнозується за опитуваннями, цього недостатньо для одноосібного призначення уряду. В цих умовах Радев буде змушений брати до уваги позицію тих, хто складе з ним коаліцію.

ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ поки що заявляють, що не будуть формувати коаліцію з "Прогресивною Болгарією". Та якщо зрештою це відбудеться, Радев, ймовірно, уникатиме теми України як такої, щоб не посилювати його розкол з партнерами.

Радев також може співпрацювати з "Відродженням" та соціалістами, якщо ті пройдуть у парламент. Проте і такий сценарій виглядає не надто ймовірним через відверту токсичність "Відродження".

Водночас і проєвропейські партії не можуть дійти згоди між собою через цілу низку конфліктів у попередніх складах парламенту. Тож найбільш імовірним залишається сценарій, коли президент надасть Радеву право сформувати коаліцію, але в того нічого не вийде. А в підсумку буде призначено черговий технічний уряд – до наступних позачергових виборів.

Питання-відповідь (FAQ)

– Хто має найбільші шанси перемогти на виборах у Болгарії?

– Основним фаворитом є новостворений лівий проект експрезидента Румена Радева "Прогресивна Болгарія", який наразі підтримують близько 30% виборців. Його головним опонентом виступає правий блок ГЕРБ-СДС на чолі з Бойко Борисовим, чий рейтинг становить приблизно 20%.

– Як перемога Румена Радева вплине на підтримку України?

– Радев неодноразово висловлювався проти надання зброї ЗСУ та критикував безпекові угоди, вважаючи, що це не змінить ситуацію на фронті. У разі формування ним уряду Болгарія може змінити курс на більш нейтральний або скептичний щодо євроатлантичних ініціатив допомоги Україні.

– Чи зможе Радев самостійно сформувати уряд після виборів?

– Навіть за умови перемоги Радеву не вистачить мандатів для одноосібного правління, а ключові проєвропейські партії (ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ) вже відмовилися з ним співпрацювати. Найбільш імовірним наслідком є черговий політичний глухий кут і призначення тимчасового технічного уряду.