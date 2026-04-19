Болгарский "Орбан" разгромно побеждает на выборах в парламент, - экзитполы

Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева одерживает уверенную победу на досрочных выборах в Национальное собрание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.bg и Alpha Research.
По предварительным данным экзитполов, политическая сила Радева лидирует с результатом 35,7% (по другим данным - до 37,5%).
Второе место занимает партия ГЕРБ, которая набирает около 16,2%, а замыкает тройку лидеров блок ПП-ДБ с показателем 14,3%.
Также в парламент 52-го созыва, по предварительным подсчетам, проходят:
Другие политические силы, в частности "ИТН", пока не преодолевают необходимый порог, набирая около 1% голосов.
Согласно предварительным расчетам, "Прогрессивная Болгария" может получить около 110 мандатов в новом составе парламента. Это позволяет ей стать ключевой силой при формировании будущей коалиции.
Партия ГЕРБ-СДС претендует на 44 места, тогда как коалиция ПП-ДБ может рассчитывать на 39 депутатских кресел. Остальные места разделят между собой представители ДПС (21 мандат), "Возрождение" (14 мандатов) и БСП (12 мандатов). Всего в 52-е Национальное собрание избирают 240 депутатов.
Голосование 19 апреля стало восьмыми выборами в Болгарии, начиная с 2021 года. Граждане выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном избирательном округе.
Избирательный процесс организовывало временное правительство во главе с Андреем Гуровым.
Официальные результаты определят состав нового парламента, который будет отвечать за формирование правительства и принятие государственного бюджета.
Несмотря на уверенный результат, победитель выборов не получает достаточного количества мандатов для единоличного формирования правительства. В то же время ключевые проевропейские силы, в частности ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, уже публично отвергли возможность объединения с партией Радева.
Такая ситуация свидетельствует о высокой вероятности очередного политического кризиса. Если компромисс не будет достигнут, страну может ожидать назначение очередного временного технического правительства и перспектива новых перевыборов.
Напомним, нынешние выборы в Болгарии сопровождаются рисками усиления пророссийского вектора.
Как писало РБК-Украина, лидером симпатий стал Румен Радев, которого из-за его риторики и приверженности к контактам с Кремлем часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном. Его потенциальное влияние на правительство может создать дополнительные препятствия для поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.
Кроме того, Болгария недавно попала в перечень государств, где фиксируют системные проблемы с демократией.
Ранее сообщалось, что правозащитники назвали пять стран ЕС, среди которых и Болгария, правительства которых последовательно и намеренно подрывают верховенство права и демократические стандарты.