Болгарська пошта припинила відправку посилок до Росії та Білорусі

Пошта Болгарії ухвалила рішення про тимчасове припинення відправки посилок до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яку наводить Actualno.

"Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України", - заявило видання.

"Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що державна пошта Литви Lietuvos pastas тимчасово призупинила доставку посилок до Росії.

Болгарії необхідно взяти приклад з Польщі та Словаччини та передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

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