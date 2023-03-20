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Болгарська пошта припинила відправку посилок до Росії та Білорусі

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Понеділок 20 березня 2023 22:20
Болгарська пошта припинила відправку посилок до Росії та Білорусі Фото: Болгарська пошта припинила відправку посилок до Росії та Білорусі (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

Пошта Болгарії ухвалила рішення про тимчасове припинення відправки посилок до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яку наводить Actualno.

"Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення пошти в транзитному аеропорту.

"Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України", - заявило видання.

Нагадаємо, що державна пошта Литви Lietuvos pastas тимчасово призупинила доставку посилок до Росії.

Болгарії необхідно взяти приклад з Польщі та Словаччини та передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

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