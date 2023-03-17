Через санкції ЄС пошта Литви не відправлятиме посилки до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Досі пошта Литви надсилала поштові відправлення, адресовані до Росії, транзитом через пошту Латвії. Однак для належного виконання вимог санкцій Європейського Союзу проти Росії вона більше не прийматиме поштові відправлення, що містять предмети, якщо не будуть надані додаткові дані, що описують категорію відправлень", - йдеться у повідомленні.

Наразі пошта Литви немає рішення про те, як передавати необхідні дані, тому вона не може виконати цю вимогу. Пошта Латвії не встановила перехідний період для внесення необхідних змін, тож пошта Литви не змогла підготуватися до них заздалегідь.

"Нагадуємо, що Пошта Литви на рік припинила відправлення комерційних посилок до РФ. З березня минулого року грошові перекази в/з Росії та Білорусі також призупинено у поштових відділеннях Литви", - додали наостанок.