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Болгарская почта прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 22:20
Болгарская почта прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь Фото: Болгарская почта прекратила отправку посылок в Россию и Беларусь (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Почта Болгарии приняла решение о временном прекращении отправки посылок в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит Actualno.

"Болгарская почта временно прекращает прием всех видов посылок в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении.

Причиной этого стало уменьшение возможностей транспортировки, повлекшее за собой накопление почты в транзитном аэропорту.

"Решение было принято через год после того, как Россия начала войну против Украины", - заявило издание.

Напомним, что государственная почта Литвы Lietuvos pastas временно приостановила доставку посылок в Россию.

Болгарии необходимо последовать примеру Польши и Словакии и передать Украине свои истребители МиГ-29.

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