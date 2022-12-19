В Болгарії затримали українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота

В Болгарії затримали двох українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота з Туреччини до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Болгарське національне радіо .

Прокуратура Ямболського району затримала двох українок, які намагалися перевезти коштовності, ховаючи їх під одягом. Наразі вони затримані на строк до 72 годин.

Зазначається, що жінки їхали у мікроавтобусі з Туреччини до України через Болгарію, після чого їх перехопили на КПП "Лісове".

На кордоні затримані заявили, що їм нічого декларувати, а під час перевірки й особистого огляду митники виявили загалом 30 пакунків з ювелірними виробами, що були обмотані ізоляційною стрічкою.

Загальна сума ювелірних виробів склала 544,6 тисячі євро.