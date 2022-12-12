ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія затримала 70 нелегальних мігрантів, деяких доставили в лікарню

Новость на русском →
Болгарія, Понеділок 12 грудня 2022 00:44
Болгарія затримала 70 нелегальних мігрантів, деяких доставили в лікарню Фото: в Болгарії затримали 70 нелегальних мігрантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону. Деяких з них доставили в лікарню через виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Автобус з мігрантами зупинили біля міста Слівен. 14 з них доставили в лікарню, троє з них там залишаться до повного одужання - у всіх них не було документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також затримали двох громадян Румунії, один з яких був водієм автобуса.

Видання зазначає, що у більшості своїй біженці з країн Ближнього сходу не мають намірів залишатися в Болгарії, а планують перебиратись в інші країни ЄС, використовуючи складні мережі контрабандистів.

Нагадаємо, що два рятувальних судна пришвартувалися сьогодні в італійських портах поблизу Неаполя та на півдні Італії і близько 500 мігрантів висадилися на берег попри урядові заборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці