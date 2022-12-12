Болгарія затримала 70 нелегальних мігрантів, деяких доставили в лікарню

Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону. Деяких з них доставили в лікарню через виснаження.

Автобус з мігрантами зупинили біля міста Слівен. 14 з них доставили в лікарню, троє з них там залишаться до повного одужання - у всіх них не було документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також затримали двох громадян Румунії, один з яких був водієм автобуса.

Видання зазначає, що у більшості своїй біженці з країн Ближнього сходу не мають намірів залишатися в Болгарії, а планують перебиратись в інші країни ЄС, використовуючи складні мережі контрабандистів.