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В Болгарии задержали украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота

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Понедельник 19 декабря 2022 17:34
В Болгарии задержали украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота Фото: в Болгарии задержали украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота из Турции в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Прокуратура Ямболского района задержала двух украинок, пытавшихся перевезти драгоценности, пряча их под одеждой. В настоящее время они задержаны на срок до 72 часов.

Отмечается, что женщины ехали в микроавтобусе из Турции в Украину через Болгарию, после чего перехватили их на КПП "Лесное".

На границе задержанные заявили, что им нечего декларировать, а во время проверки и личного досмотра таможенники обнаружили в общей сложности 30 упаковок с ювелирными изделиями, обмотанными изоляционной лентой.

Общая сумма ювелирных изделий составила 544,6 тысячи евро.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Болгария задержала 70 человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы.

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