У Болгарії зафіксовано спалах пташиного грипу: знищать 19 тисяч курей

Фото: спалах пташиного грипу зафіксовано на фермі в Болгарії (pixabay.com)

У Болгарії заб'ють близько 19 тисяч курей несучих порід на великій птахофабриці на півдні країни після виявлення нового штаму пташиного грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .