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У Болгарії зафіксовано спалах пташиного грипу: знищать 19 тисяч курей

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Софія, Понеділок 24 жовтня 2022 17:26
У Болгарії зафіксовано спалах пташиного грипу: знищать 19 тисяч курей Фото: спалах пташиного грипу зафіксовано на фермі в Болгарії (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

У Болгарії заб'ють близько 19 тисяч курей несучих порід на великій птахофабриці на півдні країни після виявлення нового штаму пташиного грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це третій спалах пташиного грипу на птахофабриці у селі Криве Поле неподалік міста Хаскове за останні три роки. Ризик зараження для людей від цієї хвороби вважається низьким, але минулі спалахи серед сільськогосподарських птахів призвели до великих програм забою, тому уряд країни рекомендував власникам ферми зробити масовий забій птиці, щоб стримати поширення вірусу.

У Нідерландах та Франції цього місяця також спостерігався сплеск випадків вкрай смертельної форми пташиного грипу.

Раніше ми писали, що у Болгарії вирішили заборонити експорт деревини до третіх країн. Причина - у нестачі її в країні.

Нагадаємо, Болгарія відмовилася платити за російський газ у рублях, оскільки такі вимоги порушують контракти. Росія своєю чергою припинила постачання газу.

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