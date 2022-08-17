Болгария прекращает экспорт древесины в третьи страны: что случилось
В Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи стран. Причина - в нехватке ее в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева в эфире bTV.
"В сельском хозяйстве много проблем - сейчас у нас нехватка древесины. С сегодняшнего дня приказываю прекратить вывоз древесины в третьи страны", - сказал он.
Он подчеркнул, что сейчас конец лета и проблемы на внутреннем рынке должны быть улажены примерно в течение месяца, так как момент упущен.
По словам Гечева, спрос на древесный материал увеличился примерно в 3 раза, и причина в высоких ценах на топливо.
"Вчера я встречался с двумя крупными переработчиками древесины. Они сказали, что будут участвовать во всем плане, сократив количество древесины, которую они будут покупать, чтобы мы могли удовлетворить практические потребности населения. Начнем с потребности населения из крайне нуждающейся категории по спискам, которыми будет помогать Министерство социальных дел", - добавил и.о. министра.
Напомним, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку такие требования нарушают контракты. Россия в свою очередь прекратила поставки газа.
Позже стало известно, что Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского "Газпрома".
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