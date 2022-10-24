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В Болгарии зафиксирована вспышка птичьего гриппа: уничтожат 19 тысяч кур

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София, Понедельник 24 октября 2022 17:26
В Болгарии зафиксирована вспышка птичьего гриппа: уничтожат 19 тысяч кур Фото: вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме в Болгарии (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

В Болгарии забьют около 19 тысяч кур-несушек на крупной птицефабрике на юге страны после обнаружения нового штамма птичьего гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в селе Криво Поле недалеко от города Хасково за последние три года. Риск заражения для людей от этой болезни считается низким, но прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к обширным программам забоя, потому правительство страны рекомендовало собственникам фермы совершить массовый забой птицы, чтобы сдержать распространение вируса.

В Нидерландах и Франции в текущем месяце также наблюдался всплеск случаев крайне смертельной формы птичьего гриппа.

Ранее мы писали, что в Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи страны. Причина - в нехватке ее в стране.

Напомним, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку такие требования нарушают контракты. Россия в свою очередь прекратила поставки газа.

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