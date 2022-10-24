В Болгарии зафиксирована вспышка птичьего гриппа: уничтожат 19 тысяч кур

В Болгарии забьют около 19 тысяч кур-несушек на крупной птицефабрике на юге страны после обнаружения нового штамма птичьего гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в селе Криво Поле недалеко от города Хасково за последние три года. Риск заражения для людей от этой болезни считается низким, но прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к обширным программам забоя, потому правительство страны рекомендовало собственникам фермы совершить массовый забой птицы, чтобы сдержать распространение вируса. В Нидерландах и Франции в текущем месяце также наблюдался всплеск случаев крайне смертельной формы птичьего гриппа.