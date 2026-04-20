У Болгарії оголосили остаточні результати парламентських виборів

Лідером стала "Прогресивна Болгарія", яку пов’язують із колишнім президентом Руменом Радевим. Вона набрала 1 444 924 голоси, або 44,594%.

Друге місце посіла партія "ГЕРБ" Бойко Борисова з результатом 433 755 голосів (13,387%). Третьою стала коаліція "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", яка отримала 408 845 голосів (12,618%). Різниця між ними становить майже 25 тисяч голосів.

До парламенту також проходить "Демократична партія Болгарії" Деляна Пеєвського - 7,120% голосів. Найменшою фракцією стане партія "Відродження" Костадіна Костадінова, яка подолала прохідний бар’єр із результатом 4,257%.

Низка політичних сил не змогла пройти до парламенту, не подолавши 4-відсотковий бар’єр. Серед них - "Моральність, єдність, честь", "Велич", Болгарська соціалістична партія та "Сяяння".

За кордоном "Прогресивна Болгарія" також стала лідером голосування, випередивши інші політичні сили серед виборців діаспори.

Згідно з остаточним розподілом мандатів, "Прогресивна Болгарія" отримує 130 місць у парламенті. "ГЕРБ" матиме 39 депутатів, коаліція "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - 37, "Демократична партія Болгарії" - 21, а "Відродження" - 13 мандатів.

Вибори в Болгарії

Голосування 19 квітня стало вже восьмими парламентськими виборами у Болгарії з 2021 року, що свідчить про тривалу політичну нестабільність у країні. Виборці обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному окрузі, а сам процес організовував тимчасовий уряд.

Новий склад парламенту має сформувати уряд і ухвалити державний бюджет, тому результати голосування визначають подальший політичний курс країни.