ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Болгарський "Орбан" здобуває однопартійну більшість у парламенті

12:43 20.04.2026 Пн
2 хв
Скільки голосів отримає партія Румена Радева?
aimg Костянтин Широкун
Болгарський "Орбан" здобуває однопартійну більшість у парламенті Фото: Румен Радев (Getty Images)

За результатами виборів у Болгарії проросійська партія "Прогресивна Болгарія" та її лідер Румен Радев здобувають однопартійну більшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.Bg.

Зазначається, що станом на 11:00 Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 96,41 відсотка протоколів виборів. Результати показують, що "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу перемогу на виборах, набравши 44,7% голосів.

Партія ГЕРБ посідає друге місце з результатом у 13,4%. На третьому місці опинився блок "ПП-ДБ", що набрав 12,8% голосів. ДПС посідає четверту позицію, й набирає 6,6% голосів. "Відродження" також отримає місця в новому парламенті, партія набрала 4,3 відсотка голосів виборців.

Таким чином, "Прогресивна Болгарія" формує однопартійну більшість, адже попередньо отримує 131 мандат, а для більшості їй потрібен 121 голос. Своєю чергою, ГЕРБ та коаліція "ПП-ДБ" матимуть по 39 мандатів, а ДПС та "Відродження" – 18 та 13 місць відповідно.

Вибори у Болгарії

Зазначимо, що голосування 19 квітня стало восьмими виборами у Болгарії, починаючи з 2021 року. Громадяни обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному виборчому окрузі. Виборчий процес організовував тимчасовий уряд на чолі з Андрієм Гюровим.

Офіційні результати визначать склад нового парламенту, який відповідатиме за формування уряду та прийняття державного бюджету.

Як раніше писало РБК-Україна, лідером симпатій став Румен Радев, якого через його риторику та прихильність до контактів з Кремлем часто порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Його потенційний вплив на уряд може створити додаткові перешкоди для підтримки України в межах ЄС та НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Болгарія
Новини
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
