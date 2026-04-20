В Болгарии объявили окончательные результаты парламентских выборов

Лидером стала "Прогрессивная Болгария", которую связывают с бывшим президентом Руменом Радевым. Она набрала 1 444 924 голоса, или 44,594%.

Второе место заняла партия "ГЕРБ" Бойко Борисова с результатом 433 755 голосов (13,387%). Третьей стала коалиция "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария", которая получила 408 845 голосов (12,618%). Разница между ними составляет почти 25 тысяч голосов.

В парламент также проходит "Демократическая партия Болгарии" Деляна Пеевского - 7,120% голосов. Наименьшей фракцией станет партия "Возрождение" Костадина Костадинова, которая преодолела проходной барьер с результатом 4,257%.

Ряд политических сил не смогли пройти в парламент, не преодолев 4-процентный барьер. Среди них - "Нравственность, единство, честь", "Величие", Болгарская социалистическая партия и "Сияние".

За рубежом "Прогрессивная Болгария" также стала лидером голосования, опередив другие политические силы среди избирателей диаспоры.

Согласно окончательному распределению мандатов, "Прогрессивная Болгария" получает 130 мест в парламенте. "ГЕРБ" будет иметь 39 депутатов, коалиция "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" - 37, "Демократическая партия Болгарии" - 21, а "Возрождение" - 13 мандатов.

Выборы в Болгарии

Голосование 19 апреля стало уже восьмыми парламентскими выборами в Болгарии с 2021 года, что свидетельствует о длительной политической нестабильности в стране. Избиратели выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном округе, а сам процесс организовывало временное правительство.

Новый состав парламента должен сформировать правительство и принять государственный бюджет, поэтому результаты голосования определяют дальнейший политический курс страны.