У Болгарії інцидент із літаком глави ЄК пояснили "звичайним збоєм"

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков назвав "звичайним збоєм" причину інциденту з літаком глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн, коли борт приземлився через збої з GPS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Нема потреби розслідувати ситуацію, оскільки ці порушення не є ні гібридними, ні кіберзагрозами", - заявив Желязков, пом'якшивши таким чином припущення про пряме російське втручання в інцидент.
Також прем'єр повідомив, що літак мав електронну резервну систему, яка використовувала радіопромені, що давало йому змогу приземлятися без використання паперових карт.
Ще Желязков додав, що такі радіоелектронні збої стали звичною справою з початку війни в Україні.
"На жаль, це один із побічних, але не нікчемних наслідків таких конфліктів", - сказав він журналістам під час конференції, присвяченій ЄС.
Як відомо, 31 серпня літак президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації, тоді повідомлялося, що їм довелося використовувати паперові карти для приземлення.
Передбачалося, що й інцидент із літаком стався через втручання російських систем, що впливають на GPS.
Випадок із літаком глави ЄК далеко не перший - після початку повномасштабної війни в Україні подібні збої періодично відбуваються.
Зазначимо, що інцидент із бортом глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн став третім за тиждень, якщо говорити про лідерів ЄС.
Так, 4 вересня літак прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес не долетів до Парижа, через що політик не зміг прибути на саміт "коаліції рішучих". Поки відомо тільки про технічні збої борту.
Днем раніше літак із президентом Литви Гітанасом Науседою не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через невідомий дрон, бо посадка була небезпечною.
Згодом, у міністерстві транспорту Литви пояснили, що дрон запускали в рекламних цілях.
Уряди ЄС попередили, що зростання випадків глушіння GPS, за яке звинувачують Росію, може спричинити масштабну авіакатастрофу, фактично "засліплюючи" комерційні літаки під час польоту.