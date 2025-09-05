У Болгарії інцидент із літаком глави ЄК пояснили "звичайним збоєм"

"Нема потреби розслідувати ситуацію, оскільки ці порушення не є ні гібридними, ні кіберзагрозами", - заявив Желязков, пом'якшивши таким чином припущення про пряме російське втручання в інцидент.

Також прем'єр повідомив, що літак мав електронну резервну систему, яка використовувала радіопромені, що давало йому змогу приземлятися без використання паперових карт.

Ще Желязков додав, що такі радіоелектронні збої стали звичною справою з початку війни в Україні.

"На жаль, це один із побічних, але не нікчемних наслідків таких конфліктів", - сказав він журналістам під час конференції, присвяченій ЄС.