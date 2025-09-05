В Болгарии инцидент с самолетом главы ЕК объяснили "обычным сбоем"

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков назвал "обычным сбоем" причину инцидента с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, когда борт приземлился из-за сбоев с GPS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Нет необходимости расследовать ситуацию, поскольку эти нарушения не являются ни гибридными, ни киберугрозами", - заявил Желязков, смягчив таким образом предположения о прямом российском вмешательстве в инцидент.
Также премьер сообщил, что самолет имел электронную резервную систему, которая использовала радиолучи, что позволяло ему приземляться без использования бумажных карт.
Еще Желязков добавил, что такие радиоэлектронные сбои стали обычным делом с начала войны в Украине.
"К сожалению, это одно из побочных, но не ничтожных последствий таких конфликтов", - сказал он журналистам во время конференции, посвященной ЕС.
Как известно, 31 августа самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в Болгарии. Пилоты остались без навигации и тогда сообщалось, что им пришлось использовать бумажные карты, чтобы приземлиться.
Предполагалось, что и инцидент с самолетом произошел из-за вмешательства российских систем, влияющих на GPS.
Случай с самолетом главы ЕК далеко не первый - после начала полномасштабной войны в Украине подобные сбои периодически происходят.
Отметим, что инцидент с бортом главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен стал третьим за неделю, если говорить о лидерах ЕС.
Так, 4 сентября самолет премьер-министра Испании Педро Санчес не долетел в Париж, из-за чего политик не смог прибыть на саммит "коалиции решительных". Пока известно только о технических сбоях борта.
Днем ранее самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за неизвестного дрона, поскольку посадка была опасной.
Впоследствии, в министерстве транспорта Литвы объяснили, что дрон запускали в рекламных целях.
Правительства ЕС предупредили, что рост случаев глушения GPS, за которое обвиняют Россию, может вызвать масштабную авиакатастрофу, фактически "ослепляя" коммерческие самолеты во время полета.