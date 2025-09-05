В Болгарии инцидент с самолетом главы ЕК объяснили "обычным сбоем"

"Нет необходимости расследовать ситуацию, поскольку эти нарушения не являются ни гибридными, ни киберугрозами", - заявил Желязков, смягчив таким образом предположения о прямом российском вмешательстве в инцидент.

Также премьер сообщил, что самолет имел электронную резервную систему, которая использовала радиолучи, что позволяло ему приземляться без использования бумажных карт.

Еще Желязков добавил, что такие радиоэлектронные сбои стали обычным делом с начала войны в Украине.

"К сожалению, это одно из побочных, но не ничтожных последствий таких конфликтов", - сказал он журналистам во время конференции, посвященной ЕС.