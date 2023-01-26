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Болгарія знищила дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря

Фото: Болгарія знищила дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морські сили Болгарії провели контрольований вибух для знищення морської міни, що дрейфує, поблизу чорноморського узбережжя країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter.

За даними Міністерства оборони країни, військово-морські сили отримали сигнал про плаваючий об'єкт за 200 метрів від узбережжя Чорного моря, неподалік Туленово у північно-східній Болгарії.

У відомстві повідомили, що міна була "якірною" типу ЯМ і була встановлена в районі бойових дій. Вона була знищена пізніше того ж дня спеціальною водолазною групою.

З початку війни у західних водах Чорного моря Туреччиною, Болгарією, Румунією та Україною було знищено близько 40 мін.

Нагадаємо, 4 січня на Одещині знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного із пляжів.

Крім того, 3 січня на Одещині Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Додамо, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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Війна Росії проти Україничорное мореБолгария