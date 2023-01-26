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Болгария уничтожила дрейфующую мину у побережья Черного моря

Фото: Болгария уничтожила дрейфующую мину у побережья Черного моря (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военно-морские силы Болгарии провели контролируемый взрыв для уничтожения дрейфующей морской мины вблизи черноморского побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Reporter.

По данным Министерства обороны страны, военно-морские силы получили сигнал о плавающем объекте в 200 метрах от побережья Черного моря, недалеко от Туленово в северо-восточной Болгарии.

В ведомстве сообщили, мина была "якорной" типа ЯМ и была установлена в районе боевых действий. Она была уничтожена позднее в тот же день специальной водолазной группой.

С начала войны в западных водах Черного моря Турцией, Болгарией, Румынией и Украиной было уничтожено около 40 мин.

Напомним, 4 января в Одесской области уничтожили очередную морскую мину. Ее обнаружили у одного из пляжей.

Кроме того, 3 января в Одесской области Силы обороны тоже обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину, которая дрейфовала к берегу.

Добавим, что 10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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