Болгария уничтожила дрейфующую мину у побережья Черного моря

По данным Министерства обороны страны, военно-морские силы получили сигнал о плавающем объекте в 200 метрах от побережья Черного моря, недалеко от Туленово в северо-восточной Болгарии.

В ведомстве сообщили, мина была "якорной" типа ЯМ и была установлена в районе боевых действий. Она была уничтожена позднее в тот же день специальной водолазной группой.

С начала войны в западных водах Черного моря Турцией, Болгарией, Румынией и Украиной было уничтожено около 40 мин.

Напомним, 4 января в Одесской области уничтожили очередную морскую мину. Ее обнаружили у одного из пляжей.

Кроме того, 3 января в Одесской области Силы обороны тоже обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину, которая дрейфовала к берегу.

Добавим, что 10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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