Болгарія заборонила експорт палива до ЄС: виправдовуються санкціями проти "Лукойлу"

Зазначається, що рішення парламенту стосується призупинення експорту внутрішньоспільних постачань нафтопродуктів до країн Євросоюзу. При цьому заборона не поширюється на заправку вітчизняних та іноземних суден та літаків. Аналогічно з-під дії заборони виведені постачання палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.

Ухвалення законопроєкту мотивували нібито необхідністю забезпечити енергетичну безпеку Болгарії та стабільність внутрішнього ринку палива. Причиною назвали нові санкції США проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Видання нагадало, що саме "Лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах - "Лукойл Нафтохім Бургас". При цьому по документах власник заводу - дочірня швейцарська компанія "Лукойл".

Також підсанкційна російська компанія володіє провідним реалізатором моторного палива в країні, "Лукойл Болгарія", яка також контролює від 40% до 60% ринку оптової торгівлі паливом.

Оскільки "Лукойл" володіє 89% акцій як заводу, так і компанії, ці активи потрапляють під дію американських санкцій. Обмеження значно ускладнять, або взагалі унеможливлять роботу активів росіян в Болгарії. Через це депутати болгарського парламенту, які побоюються "зловживань на ринку", ухвалили заборону на експорт палива.

При цьому обмеження названі "тимчасовими" та не стосуються бензину, якого в країні достатньо. Проте Болгарія споживає переважно дизель - частка продажів дизеля в структурі торгівлі паливом становить 80%, тоді як частка бензину складає лише 20%.