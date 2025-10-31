Болгария запретила экспорт топлива в ЕС: оправдываются санкциями против "Лукойла"

Отмечается, что решение парламента касается приостановления экспорта внутриобщинных поставок нефтепродуктов в страны Евросоюза. При этом запрет не распространяется на заправку отечественных и иностранных судов и самолетов. Аналогично из-под действия запрета выведены поставки топлива вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Принятие законопроекта мотивировали якобы необходимостью обеспечить энергетическую безопасность Болгарии и стабильность внутреннего рынка топлива. Причиной назвали новые санкции США против российской нефтяной компании "Лукойл".

Издание напомнило, что именно "Лукойл" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах - "Лукойл Нефтехим Бургас". При этом по документам владелец завода - дочерняя швейцарская компания "Лукойл".

Также подсанкционная российская компания владеет ведущим реализатором моторного топлива в стране, "Лукойл Болгария", которая также контролирует от 40% до 60% рынка оптовой торговли топливом.

Поскольку "Лукойл" владеет 89% акций как завода, так и компании, эти активы попадают под действие американских санкций. Ограничения значительно усложнят, или вообще сделают невозможным работу активов россиян в Болгарии. Поэтому депутаты болгарского парламента, которые опасаются "злоупотреблений на рынке", приняли запрет на экспорт топлива.

При этом ограничения названы "временными" и не касаются бензина, которого в стране достаточно. Однако Болгария потребляет преимущественно дизель - доля продаж дизеля в структуре торговли топливом составляет 80%, тогда как доля бензина составляет лишь 20%.