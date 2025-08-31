Болгарія забезпечила третину зброї для України від ЄС, - фон дер Ляєн

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Болгарія передала Києву третину загального обсягу озброєння, поставленого Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, яку процитувало болгарське видання BGNES .

Зокрема фон дер Ляєн нагадала, що Болгарія має сильну оборонну промисловість. Це єдина країна в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.

Болгарія виготовляє величезну кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.