Болгарія забезпечила третину зброї для України від ЄС, - фон дер Ляєн
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Болгарія передала Києву третину загального обсягу озброєння, поставленого Європейським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, яку процитувало болгарське видання BGNES.
Зокрема фон дер Ляєн нагадала, що Болгарія має сильну оборонну промисловість. Це єдина країна в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.
Болгарія виготовляє величезну кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.
"Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи. Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую", - додала вона.
Постачання ззовні та зсередини
Тим часом 28 серпня стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 ракет збільшеної дальності (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів. Ракети ERAM можуть почати надходити в Україну вже до кінця цього року.
23 липня Держдеп та Пентагон погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою в 322 мільйони доларів.
Додамо, що зараз Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року. Цей безпілотник вже виробляється у темпах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" у місті Алабуга.