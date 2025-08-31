Болгария обеспечила треть оружия для Украины от ЕС, - фон дер Ляйен

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Болгария передала Киеву треть общего объема вооружения, поставленного Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время посещения Болгарии, которое процитировало болгарское издание BGNES .

В частности фон дер Ляйен напомнила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность. Это единственная страна в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.

Болгария производит огромное количество боеприпасов и взрывчатки, а также многие виды вооружения. По словам фон дер Ляйен, с начала вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.