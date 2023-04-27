Болгарія вводить військову підготовку для школярів
Уряд Болгарії запроваджує заняття з військової підготовки для учнів 9-10-х класів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sofia Globe.
Болгарський уряд схвалив постанову, яка базується на поправках до закону "Про резерв збройних сил" та передбачає підготовку військовослужбовців і цивільних фахівців для проведення навчання учнів, яке запроваджується вже у вересні 2023 року.
Військова підготовка не призведе до призову учнів до лав збройних сил, зазначають у міністерстві оборони Болгарії. Школярі отримають теоретичні відомості про захист вітчизни та завдання армії.
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