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Болгарія розблокує вантажівки з агропродукцією з України на кордоні, - Мінагрополітики

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Україна, Субота 22 квітня 2023 15:01
Болгарія розблокує вантажівки з агропродукцією з України на кордоні, - Мінагрополітики Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія розблокує автомобілі з аграрною продукцією з Україною на кордоні та їх розвантаження. Сторони чекатимуть рішення Єврокомісії.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням за прес-службу Мінагарополітики.

"З болгарами погодили розблокування та розвантаження автівок", - заявив Сольський після переговорів з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.

За його словами, "сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори".

У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що 25 квітня в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення, повідомляє БТА.

Гечев сказав, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої з України до 5 червня.

Раніше цього тижня уряд Софії затвердив список товарів українського походження, ввезення яких до цієї країни заборонено з 24 квітня до 30 червня.

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Болгария Міністерство аграрної політики
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