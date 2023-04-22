Болгарія розблокує вантажівки з агропродукцією з України на кордоні, - Мінагрополітики
Болгарія розблокує автомобілі з аграрною продукцією з Україною на кордоні та їх розвантаження. Сторони чекатимуть рішення Єврокомісії.
Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням за прес-службу Мінагарополітики.
"З болгарами погодили розблокування та розвантаження автівок", - заявив Сольський після переговорів з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.
За його словами, "сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори".
У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що 25 квітня в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення, повідомляє БТА.
Гечев сказав, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої з України до 5 червня.
Раніше цього тижня уряд Софії затвердив список товарів українського походження, ввезення яких до цієї країни заборонено з 24 квітня до 30 червня.
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