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Болгария вводит военную подготовку для школьников

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Болгария, Четверг 27 апреля 2023 08:20
Болгария вводит военную подготовку для школьников Фото: в Болгарии вводят военную подготовку для школьников (flickr com)
Автор: Максим Шушко

Правительство Болгарии вводит занятия по военной подготовке для учеников 9-10-х классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.

Болгарское правительство одобрило постановление, которое базируется на поправках к закону "О резерве вооруженных сил" и предусматривает подготовку военнослужащих и гражданских специалистов для проведения обучения учеников, которое вводится уже в сентябре 2023 года.

Военная подготовка не приведет к призыву учащихся в ряды вооруженных сил, отмечают в министерстве обороны Болгарии. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.

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Напомним, в Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко. Неизвестные нанесли надпись на русском языке.

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