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У Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченку: посольство різко відреагувало

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Софія, Четвер 13 квітня 2023 16:02
У Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченку: посольство різко відреагувало Фото: у Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченку (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У Софії, столиці Болгарії, невідомі нанесли напис російською мовою на пам'ятник Тарасу Шевченку. Такий акт є спробою знищити українську культурну спадщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України у Болгарії.

У відомстві зазначили, що вони гостро засуджують подібний акт вандалізму.

У Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченку: посольство різко відреагувало

Фото: вандали розмалювали пам'ятник Шевченку у Болгарії (bulgaria.mfa.gov.ua)

"В умовах загарбницької війни Росії проти України, геноциду проти українського народу розцінюємо цей брутальний інцидент як чергову спробу знищення української культурної спадщини", - йдеться у повідомленні посольства.

Там також наголосили, що вже звернулися до компетентних органів Болгарії з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності вандалів та замовників правопорушення.

"Тарас Шевченко та його творчість справили значний вплив на формування літературних традицій у Болгарії у 19 столітті, заклали міцні підвалини українсько-болгарського культурного та літературного обміну. Пам'ятник Кобзарю в Софії є і залишиться символічним місцем єднання українців та болгарських друзів", - додають в посольстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Данії намалювали російський триколор на статуї "Русалочки".

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Тарас Шевченко Болгария Війна Росії проти України
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