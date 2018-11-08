Болгария сократит транзит газа через Украину почти на треть

Иллюстративное фото (Нафтогаз Украины)

Поставлять газ планируют из Азербайджана через территорию Греции

Болгария подписала контракт с азербайджанской компанией (SOCAR) на поставку 1 млрд кубометров газа в 2020 году. Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.az.

Путем транзита через Грецию Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе. Поставлять его будут с месторождения "Шах-Дениз II", что в Азербайджане. Газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году.

"Азербайджанский газ покроет около 30% потребностей Болгарии, значительно повысит энергетическую безопасность страны", - заявила Петкова.

Сейчас Болгария получает российский газ через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии. Страна пытается избавиться от зависимости в поставках российского газа. В Болгарии рассматривают возможность поставок природного газа из других стран.

В то же время, правительство страны рассчитывает, что участие SOCAR в газификации Болгарии может способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что гарантии транзита газа через Украину в Европу нужно закрепить юридически.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от Российской Федерации через "Северный поток-2".