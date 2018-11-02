Роль Украины в транзите газа в Европу должна быть закреплена юридически, - посол

Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov)

Мельник считает, что необходимо заключить соглашение о транзитной роли Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что гарантии транзита газа через Украину в Европу нужно закрепить юридически. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Мельника, необходимо заключить соглашение о транзитной роли Украины, которое будет иметь юридическую силу на международном уровне. По его словам, в соглашении, в частности, должны быть четко очерчены объемы поставок газа.

"Я убежден, что нам удастся запустить эффективный механизм обеспечения правовых гарантий этой роли Украины...Это должна быть, конечно, сделка, которая будет иметь международно-правовой характер для того, чтобы транзитная роль и, прежде всего, конкретные объемы газа были четко гарантированными", - сказал Мельник, отметив, что этот процесс фактически начался на трехсторонней встречи между Украиной, Россией и Еврокомиссией относительно транзита российского газа в июле 2018 года.

Он также выразил надежду, что соответствующее соглашение удастся заключить как можно быстрее.

Мельник добавил, что Германия ищет решение этой проблемы, поскольку понимает, что потеря значительной части транзита пошатнет экономику Украины и "может поставить под угрозу стабильность в государстве".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием и руководителями фракций канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2".

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от Российской Федерации из-за "Северного потока-2".