Болгарія скоротить транзит газу через України майже на третину

Ілюстративне фото (Нафтогаз України)

Постачати газ планують з Азербайджану через територію Греції

Болгарія підписала контракт із азербайджанською компанією (SOCAR) на поставку 1 млрд кубічних метрів газу в 2020 році. Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, передає РБК-Україна з посиланням на Іnterfax.az.

Шляхом транзиту через Грецію Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі. Постачати його будуть із родовища "Шах-Деніз ІІ", що у Азербайджані. Газопровід введуть в експлуатацію в 2020 році.

"Азербайджанський газ покриє близько 30% потреб Болгарії, що значно підвищить енергетичну безпеку країни", - заявила Петкова.

Наразі Болгарія отримує російський газ через українську газотранспортну систему і територію Румунії. Країна намагається позбутися від залежності у постачанні російського газу. У Болгарії розглядають можливість постачання природного газу з інших країн.

Водночас, уряд країни розраховує, що участь SOCAR в газифікації Болгарії може сприяти поглибленню взаємовигідного співробітництва з Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що гарантії транзиту газу через Україну в Європу потрібно закріпити юридично.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше заявляв, що Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від Російської Федерації через "Північний потік-2".