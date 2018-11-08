ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Болгарія скоротить транзит газу через України майже на третину

Новини » Економіка    08.11.2018 - 15:11
Ілюстративне фото (Нафтогаз України)
Ілюстративне фото (Нафтогаз України)

Постачати газ планують з Азербайджану через територію Греції

Болгарія підписала контракт із азербайджанською компанією (SOCAR) на поставку 1 млрд кубічних метрів газу в 2020 році. Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, передає РБК-Україна з посиланням на Іnterfax.az.

Шляхом транзиту через Грецію Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі. Постачати його будуть із родовища "Шах-Деніз ІІ", що у Азербайджані. Газопровід введуть в експлуатацію в 2020 році.

"Азербайджанський газ покриє близько 30% потреб Болгарії, що значно підвищить енергетичну безпеку країни", - заявила Петкова.

Наразі Болгарія отримує російський газ через українську газотранспортну систему і територію Румунії. Країна намагається позбутися від залежності у постачанні російського газу. У Болгарії розглядають можливість постачання природного газу з інших країн.

Водночас, уряд країни розраховує, що участь SOCAR в газифікації Болгарії може сприяти поглибленню взаємовигідного співробітництва з Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що гарантії транзиту газу через Україну в Європу потрібно закріпити юридично.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше заявляв, що Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від Російської Федерації через "Північний потік-2".

Шанси на зупинку "Північного потоку-2" залишаються, - Вітренко В Україні з 1 листопада зросли ціни на газ для населення і ТКЕ
Новини України БолгарияНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся