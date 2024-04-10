Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти
Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.
Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку. Загальна вартість заходів і заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.
Болгарська опозиція заперечувала проти надання допомоги Україні, оскільки "це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях".
"Оскільки кошти на проєкти в Україні не зібрані з тієї простої причини, що на території країни наразі тривають воєнні дії, ці 60 тисяч євро взяті з Босілеграда та інших болгарських громад і пожертвувані Україні, щоб Болгарська держава могла напружитися на один параметр, за яким можна стати членом ОЕСР", - заявив депутат Павло Мітова з "Є такий народ".
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжурядова економічна організація, до якої входять 35 країн-членів, заснована 1961 року для стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі.
Допомога Болгарії Україні
Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.
У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складу Міністерства внутрішніх справ.
У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.
Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.
А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, до якої увійшли БТРи.
Вже в березні Болгарія відправила Україні перші 30 вагонів із бронетранспортерами.
Варто зазначити, що болгарська допомога Україні вже становила 47 мільйонів євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.