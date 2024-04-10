Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку. Загальна вартість заходів і заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.

Болгарська опозиція заперечувала проти надання допомоги Україні, оскільки "це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях".

"Оскільки кошти на проєкти в Україні не зібрані з тієї простої причини, що на території країни наразі тривають воєнні дії, ці 60 тисяч євро взяті з Босілеграда та інших болгарських громад і пожертвувані Україні, щоб Болгарська держава могла напружитися на один параметр, за яким можна стати членом ОЕСР", - заявив депутат Павло Мітова з "Є такий народ".