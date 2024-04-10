Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

Средства пойдут на участие в 4-летней программе Организации экономического сотрудничества и развития. Общая стоимость мероприятий и мер, включенных в программу, составляет 16,5 миллиона евро.

Болгарская оппозиция возражала против оказания помощи Украине, поскольку "это нанесло бы вред нашим соотечественникам в западных пригородах".

"Поскольку средства на проекты в Украине не собраны по той простой причине, что на территории страны в данный момент идут военные действия, эти 60 тысяч евро взяты из Босилеграда и других болгарских общин и пожертвованы Украине, чтобы Болгарское государство могут напрячься на один параметр, по которому можно стать членом ОЭСР", - заявил депутат Павел Митова из "Есть такой народ".

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - межправительственная экономическая организация, в которую входят 35 стран-членов, основанная в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.