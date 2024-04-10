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Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства

Среда 10 апреля 2024 15:27
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Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства Иллюстративное фото (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Национальное собрание Болгарии одобрило финансовую помощь Украине в размере 60 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

Средства пойдут на участие в 4-летней программе Организации экономического сотрудничества и развития. Общая стоимость мероприятий и мер, включенных в программу, составляет 16,5 миллиона евро.

Болгарская оппозиция возражала против оказания помощи Украине, поскольку "это нанесло бы вред нашим соотечественникам в западных пригородах".

"Поскольку средства на проекты в Украине не собраны по той простой причине, что на территории страны в данный момент идут военные действия, эти 60 тысяч евро взяты из Босилеграда и других болгарских общин и пожертвованы Украине, чтобы Болгарское государство могут напрячься на один параметр, по которому можно стать членом ОЭСР", - заявил депутат Павел Митова из "Есть такой народ".

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - межправительственная экономическая организация, в которую входят 35 стран-членов, основанная в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.

Уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.

Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.

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