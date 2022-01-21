ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Болгария ответила на требования России по НАТО: страна давно сделала выбор

Новина українською →
София, Пятница 21 января 2022 17:53
Болгария ответила на требования России по НАТО: страна давно сделала выбор Фото: премьер-министр Болгарии Кирил Петков (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Болгария не приемлет новые требования России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории страны. Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что его страна давно сделала выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Болгария - суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - отметил Петков.

По его словам, Североатлантический договор не предусматривает наличие таких стран-участниц, в отношении которых коллективная оборона может применяться выборочно или в ограниченной степени.

Отметим, Болгария, которая была одним из ближайших союзников Москвы в эпоху холодной войны, вступила в НАТО в 2004 году.

Напомним, ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии уже отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИД относительно военного присутствия НАТО в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Болгария
NEWS
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше