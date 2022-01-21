МИД Румынии назвал заявления Кремля о присутствии НАТО в стране, как "неуместные и безосновательные"

Министерство иностранных дел Румынии отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИДа относительно военного присутствия НАТО в стране. В ведомстве подчеркнули, что вместе со своими союзниками Румыния будет и впредь решительно поддерживать важность укрепления Восточного фланга.

"МИД напоминает, что присутствие НАТО в союзных государствах, которое является результатом решений, принятых на самом высоком уровне лидерами союзников и реализуемых ответственными за это политическими и военными структурами союзников, является строго оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации в Восточном соседстве, особенно с 2014 года, когда украинская территория – Крым, была незаконно оккупирована Россией. Такое поведение продолжает усиливаться и сегодня, несмотря на попытки НАТО начать конструктивный диалог", - сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Североатлантического союза, присоединившихся после 1997 года, включая войска, в соответствии с требованиями Москвы "уже содержится в предложениях России по европейской безопасности, обнародованных в декабре 2021 года".

"Эта просьба уже была однозначно отклонена Североатлантическим альянсом как неприемлемая как публично, так и в диалоге НАТО с Россией и США-Россия соответственно. Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето. Союзники решительно заявили, что будут продолжать свою политику укрепления безопасности и коллективной обороны, в том числе посредством присутствия союзных войск на территории восточных союзников", - уточнили в МИД Румынии.

В Министерстве подчеркнули, что вместе со своими союзниками Румыния будет и впредь решительно поддерживать важность укрепления Восточного фланга.

"В связи с этим румынские власти приветствовали недавние заявления США и Франции о намерении разместить войска в Румынии в рамках позиции сдерживания и обороны союзников. В то же время Румыния выражает надежду, что процесс открытого диалога с Российской Федерацией в этот период продолжится и приведет к деэскалации ситуации в области безопасности на благо всего евроатлантического пространства", - резюмируется в сообщении.