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Болгарія відповіла на вимоги Росії щодо НАТО: країна давно зробила вибір

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Софія, П'ятниця 21 січня 2022 17:53
Болгарія відповіла на вимоги Росії щодо НАТО: країна давно зробила вибір Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Болгарія не сприймає нової вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території країни. Болгарський прем'єр Кирил Петков заявив, що його країна давно зробила вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Болгарія - суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо, як організувати оборону нашої країни в координації з нашими партнерами", - зазначив Петков.

За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає наявність таких країн-учасниць, щодо яких колективна оборона може застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.

Зазначимо, Болгарія, яка була одним з найближчих союзників Москви в епоху холодної війни, вступила до НАТО в 2004 році.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії до НАТО також стосуються виведення військ з Болгарії та Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії вже відкинуло як "недоречні і безпідставні" заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.

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