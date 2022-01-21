Болгарія відповіла на вимоги Росії щодо НАТО: країна давно зробила вибір

Болгарія не сприймає нової вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території країни. Болгарський прем'єр Кирил Петков заявив, що його країна давно зробила вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Болгарія - суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо, як організувати оборону нашої країни в координації з нашими партнерами", - зазначив Петков.

За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає наявність таких країн-учасниць, щодо яких колективна оборона може застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.

Зазначимо, Болгарія, яка була одним з найближчих союзників Москви в епоху холодної війни, вступила до НАТО в 2004 році.